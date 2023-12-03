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В Києві сталась пожежа на СТО: є потерпілий (фото)

Фото: в Києві сталась пожежа на СТО (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Рятувальники загасили пожежу, що розпочалась сьогодні, 3 грудня, в одному зі столичних СТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій України.

За даними служи, сьогодні об 11:10 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Сумській. Пожежа виникла в котельному приміщенні будівлі СТО.

 

Рятувальники повідомляють, що вже об 11:37 загоряння було ліквідовано на площі 20 кв.м. 

"Після ліквідації пожежі до бригади швидкої медичної допомоги, що була на місці, звернувся один із працівників СТО з опіками лівої кисті руки. Потерпілого шпиталізували до медзакладу", - додали в ДСНС.

Пожежі у столиці

Нагадаємо, масштабна пожежа сталася на станції технічного обслуговування у Солом'янському районі Києва у вівторок, 14 листопада.

Ми також писали, як у центрі Києві спалахнула пожежа, яка супроводжувалася сильним задимленням. ДСНС повідомила, що на Подолі горіло кафе. Жертв та постраждалих немає.

Крім того, надвечір 12 листопада у Дарницькому районі Києва загорівся склад з будматеріалами.

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КиївПожежа