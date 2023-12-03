В Києві сталась пожежа на СТО: є потерпілий (фото)

За даними служи, сьогодні об 11:10 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Сумській. Пожежа виникла в котельному приміщенні будівлі СТО.

Рятувальники повідомляють, що вже об 11:37 загоряння було ліквідовано на площі 20 кв.м.

"Після ліквідації пожежі до бригади швидкої медичної допомоги, що була на місці, звернувся один із працівників СТО з опіками лівої кисті руки. Потерпілого шпиталізували до медзакладу", - додали в ДСНС.

Пожежі у столиці

Нагадаємо, масштабна пожежа сталася на станції технічного обслуговування у Солом'янському районі Києва у вівторок, 14 листопада.

Ми також писали, як у центрі Києві спалахнула пожежа, яка супроводжувалася сильним задимленням. ДСНС повідомила, що на Подолі горіло кафе. Жертв та постраждалих немає.

Крім того, надвечір 12 листопада у Дарницькому районі Києва загорівся склад з будматеріалами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.