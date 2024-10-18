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В Киеве поймали участника криминальной банды: детали спецоперации, видео

Киев, Пятница 18 октября 2024 14:17
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В Киеве поймали участника криминальной банды: детали спецоперации, видео Фото: в Киеве задержала участника криминальной банды (npu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко, Юлия Акимова

Полиция в Киеве задержала участника криминальной банды. Он участвовал в "сходке".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию.

Управление стратегических расследований полиции Киева 16 октября задержало одного из членов ранее разоблаченной преступной группировки. Как сообщили РБК-Украина источники в правоохранительных органах, это блоггер и боксер Артем Нечепуренко по кличке "Агрессор".

24-летний подозреваемый был членом, долгое время функционировавшим под "крышей" так называемого "вора в законе". Деятельность этой и двух преступных групп полицейские ликвидировали в мае этого года.

Участники получали деньги для наполнения "воровского общака" и финансовой поддержки осужденных подельников.

Задержанный 24-летний житель Черниговской области непосредственно участвовал в "сходке" в Киеве с участием других представителей криминалитета. Причиной собрания было принятие решений по изготовлению поддельных удостоверений военнообязанных, справок ВВК и документов, позволяющих беспрепятственно уехать лицу за границу и уклониться от мобилизации.

Задержанному объявили подозрение по факту организации, содействия в проведении или участии в преступном собрании (ст.) (ч. 1 ст. 255-2 Уголовного кодекса Украины). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В Киеве поймали участника криминальной банды: детали спецоперации, видео

Фото: в Киеве задержала участника криминальной банды (npu.gov.ua)

По данным Нацполиции, в Украине осталось восемь так называемых "воров в законе".

Напомним, что ранее в Одесской области задержан криминальный авторитет, который имел тесные связи с Россией.

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