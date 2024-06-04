ua en ru
Вт, 04 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Рубель рассказал, сколько в Украине осталось "воров в законе"

Украина, Вторник 04 июня 2024 16:48
UA EN RU
Рубель рассказал, сколько в Украине осталось "воров в законе" Фото: Андрей Рубель, начальник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

В Украине по состоянию на сегодняшний день проживает восемь "воров в законе". Их число сократилось с 2020 года.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил начальник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель.

Как в Украине боролись с "ворами в законе"

Он напомнил, что в июне 2020 года Верховная рада поддержала изменения в Уголовный кодекс Украины.

"Это значительно расширило наши возможности, наконец-то появился эффективный правовой инструмент противодействия организованной преступности - возможность документирования преступной деятельности "воров в законе", "положенцев", "смотрящих", - уточнил Рубель.

Правоохранитель подчеркнул, что еще один важный шаг - решение СНБО Украины о санкциях против "воров в законе" и криминальных авторитетов, которые находятся в разных уголках мира.

"Учитывая устойчивые уголовные связи подсанкционных лиц с преступной средой в Украине, это событие стало по-настоящему знаковым", - отметил Рубель.

Он объяснил, что санкции предусматривают замораживание активов, запрет на въезд, а также ограничения на финансовые и коммерческие операции. Такие меры, в частности, ограничивают возможности "воров в законе" в вопросах финансирования и попыток расширения преступной деятельности на международном уровне.

Также, как добавил Рубель, в 2023 году Департаменту стратегических расследований Нацполиции предоставили возможность запрещать въезд в Украину "ворам в законе" и "уголовным авторитетам", а также их подконтрольным и приближенным лицам. Таким образом "воры в законе", которые являются сторонниками России, не смогли попасть в Украину.

Сколько воров в законе осталось

"В сумме от всех этих мер имеем такой результат: в начале 2020 года в Украине проживало 34 "вора в законе". Они фактически на постоянной основе жили здесь с семьями, детьми и, пользуясь пробелами в законодательстве, хорошо себя чувствовали. На сегодняшний день на территории Украины их находится восемь", - подчеркнул начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Он уточнил, что большинство из них - фигуранты уголовных производств. Остальные - в местах ограничения свободы. Также в Украину запретили въезд 382 представителям преступного мира.

Напомним, 24 января участникам преступной группировки сообщили о подозрении. Они захватили завод, стоимость которого оценивается в 160 млн гривен.

Двое подозреваемых были приближенными одного из "воров в законе".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО Верховная рада
NEWS
Не только в Киеве. В областях начали вводить экстренные отключения света
Не только в Киеве. В областях начали вводить экстренные отключения света
DAILY
Посол Латвии Илгварс Клява: Россияне начали войну, они заплатят и за последствия этой войны
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Посол Латвии Илгварс Клява: Россияне начали войну, они заплатят и за последствия этой войны