ua en ru
Пт, 18 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві спіймали учасника кримінальної банди: деталі спецоперації, відео

Київ, П'ятниця 18 жовтня 2024 14:17
UA EN RU
У Києві спіймали учасника кримінальної банди: деталі спецоперації, відео Фото: у Києві затримала учасника кримінальної банди (npu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко, Юлія Акимова

Поліція у Києві затримала учасника кримінальної банди. Він брав участь у "сходці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію.

Управління стратегічних розслідувань поліції Києва 16 жовтня затримало одного з членів раніше викритого злочинного угруповання. Як повідомили РБК-Україна джерела у правоохоронних органах, це блогер і боксер Артем Нечепуренко на прізвисько "Агресор".

24-річний підозрюваний був членом, яка тривалий час функціонувала під "дахом" так званого "вора в законі". Діяльність цієї та ще двох злочинних груп поліцейські ліквідували у травні цього року.

Учасники отримували гроші для наповнення "злодійського общаку" і фінансової підтримки засуджених спільників.

Затриманий 24-річний мешканець Чернігівської області безпосередньо брав участь у "сходці" у Києві за участю інших представників криміналітету. Причиною зібрання було ухвалення рішень щодо виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов’язаних, довідок ВЛК та документів, що дозволяють безперешкодно виїхати особі за кордон й ухилитися від мобілізації.

Затриманому оголосили підозру за фактом організації, сприяння у проведенні або участі у злочинному зібранні (сходці) (ч. 1 ст. 255-2 Кримінального кодексу України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У Києві спіймали учасника кримінальної банди: деталі спецоперації, відео

Фото: у Києві затримала учасника кримінальної банди (npu.gov.ua)

За даними Нацполіції, в Україні залишилося вісім так званих "злодіїв у законі".

Нагадаємо, що раніше в Одеській області затримали кримінального авторитета, який мав тісні зв'язки з Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Національна поліція Злодій в законі Поліцейські
NEWS
КНДР вирішила відправити в Україну 12 тисяч солдатів, - розвідка Південної Кореї
КНДР вирішила відправити в Україну 12 тисяч солдатів, - розвідка Південної Кореї
DAILY
Відмова від транзиту: Україна запропонувала нову схему постачання газу до Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Відмова від транзиту: Україна запропонувала нову схему постачання газу до Європи