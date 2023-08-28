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В Киеве сотрудница ВВК "попалась" на взятке, она затягивала процесс призыва на службу

Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители задержали сотрудницу ВВК в Киеве, она за взятку задерживала процесс призыва на военную службу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

Подозреваемая пообещала за 2 000 долларов скрыть карточку обследования и медицинского осмотра призывника от других членов ВВК.

"Это делало невозможным дальнейшее прохождение им военно-врачебной комиссии и затягивало процесс призыва на военную службу", - говорится в сообщении.

Что ей грозит

Члена ВВК одного из районных в г. Киеве территориальных центров комплектования и социальной поддержки задержали во время получения средств.

Фото: Задержание (facebook.com/pgo.gov.ua)

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Ей грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Проверки ТЦК в Украине

Напомним, после громких коррупционных скандалов в областных военкоматах президент Украины Владимир Зеленский инициировал проверки ТЦК по всей стране.

Позже Зеленский утвердил решение СНБО, которым поручили уволить всех начальников областных военкоматов. В некоторых регионах уже приступили к процедуре увольнения начальников ТЦК.

Кроме того, полиция провела более 200 обысков в территориальных центрах комплектования и военно-врачебных комиссиях. Правоохранители изъяли более 10 тысяч личных медицинских дел.

Недавно Кабинет министров Украины принял введение электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебной комиссии.

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