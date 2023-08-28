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У Києві співробітниця ВЛК "попалася" на хабарі, вона затягувала процес призову на службу

Фото: Прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці затримали співробітницю ВЛК у Києві, вона за хабар затримувала процес призову на військову службу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі справи

Підозрювана пообіцяла за 2 000 доларів приховати картку обстеження та медичного огляду призовника від інших членів ВЛК.

"Це унеможливлювало подальше проходження ним військово-лікарської комісії та затягувало процес призову на військову службу", - йдеться у повідомленні.

Що їй загрожує

Члена ВЛК одного з районних у м. Києві територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки затримали під час одержання коштів.

Фото: Затримання (facebook.com/pgo.gov.ua)

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Перевірки ТЦК в Україні

Нагадаємо, після гучних корупційних скандалів в обласних військкоматах президент України Володимир Зеленський ініціював перевірки ТЦК по всій країні.

Пізніше Зеленський затвердив рішення РНБО, яким доручили звільнити всіх начальників обласних військкоматів. У деяких регіонах вже розпочали процедуру звільнення начальників ТЦК.

Крім того, поліція провела понад 200 обшуків у територіальних центрах комплектування та військово-лікарських комісіях. Правоохоронці вилучили понад 10 тисяч особових медичних справ.

Нещодавно Кабінет міністрів України ухвалив запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії.

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