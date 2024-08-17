На острове Труханов в Киеве произошел пожар: спасатели ликвидировали опасность
На острове Труханов в Киеве сегодня, 17 августа, поднялся пожар. Сейчас на месте работают спасатели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации и Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.
По данным администрации, на открытой территории на острове Труханов в Днепровском районе произошло возгорание травяного настила и деревьев. Ориентировочная площадь пожара - 200 кв.м.
"На месте работают спасатели", - сообщили в КГГА.
В администрации также пояснили, что в Киеве и области по-прежнему сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.
"Просим всех, кто отдыхает на природе, быть осторожными и соблюдать правила противопожарной безопасности, не сжигать стерню, мусор и остатки растительности и не разводить костры, в том числе на территории парков и лесопарковых зон", - отметили в КГГА.
В то же время в ГСЧС заявили, что жертв или пострадавших в результате пожара нет. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители
Напомним, что это не первый пожар в Киеве сегодня. Во время российской атаки на Украину сегодня ночью в Киеве упали обломки сбитых дронов.
В результате вспыхнул пожар, однако его уже потушили.
Мы писали, что этой ночью россияне выпустили по Украине 14 дронов-камикадзе. Силы противовоздушной обороны уничтожили все беспилотники.
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