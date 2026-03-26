Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Киеве вспыхнул масштабный пожар на тысячи "квадратов" (фото, видео)

14:45 26.03.2026 Чт
2 мин
Спасатели опубликовали фото последствий масштабного пожара
Константин Широкун
Фото: в Киеве вспыхнул масштабный пожар на тысячи "квадратов" (t.me/dsns_kyiv)

В Голосеевском районе Киева произошел масштабный пожар на площади более 2 тысяч квадратных метров, продолжается его ликвидация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Киева.

"26 марта в 12:33 поступило сообщение о пожаре на улице Набережно-Корчеватская. Произошло возгорание мусора на территории одного из предприятий с частичным распространением на рядом расположенные складское и вспомогательное здания", - отметили в ГСЧС.

Сообщается, что сейчас площадь пожара составляет около 2000 квадратных метров. На месте работает 83 пожарных и 24 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, ликвидация чрезвычайного происшествия продолжается.

Масштабные пожары в Киеве и области

Напомним, 22 марта, в окрестностях Киева возник пожар в складском помещении. Дым от пожара был виден почти из каждого уголка столицы. На месте происшествия работали спасатели, угрозы жизни и здоровью людей не было.

Также ранее на киевских Позняках произошел масштабный пожар - загорелось отдельное здание вблизи жилых домов на улице Анны Ахматовой. В соцсетях быстро распространились фото и видео с места происшествия.

По предварительным данным, огонь охватил одно из кафе, а очевидцы сообщали, что перед пожаром слышали звук, похожий на взрыв.

Кроме того, зимой возгорание произошло в больнице Святошинского района Киева на улице Отдыха. Сообщение о пожаре поступило в 07:41, площадь возгорания составляла около 15 квадратных метров, из здания эвакуировали шесть человек.

