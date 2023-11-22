В Киеве сегодня ожидается снег и гололед: водителей предупредили об опасности

В Киеве 22 ноября ожидается осадки и минусовая температура. В Администрации Киева рассказали о правилах безопасности для водителей и пешеходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГВА .

По сообщениям синоптиков, 22 ноября в столице ожидаются осадки в виде снега. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью и днем 2-4° мороза. На дорогах может образоваться гололедица.

"Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Призываем водителей не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию", - написали в КГВА.

Также в администрации попросили водителей обратить внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам. На этих местах, по словам чиновников, наиболее вероятно возникновение гололеда.

"Пешеходам - будьте осторожны на тротуарах. Берегите себя и близких", - призвали в администрации.

Погода в Украине в ближайшие дни

Ранее мы писали, что 22 ноября в Украине ожидаются дожди и мокрый снег. В регионах местами туман и гололедица.

По словам синоптика Наталки Диденко, самые холодные ночи в Украине будут 22 и 23 ноября. Так, ожидается -5...-12 градусов, на севере и северо-востоке возможно до -12...-14 градусов.

Ранее, киевские власти рассказали водителям правила безопасности на дороге во время непогоды