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Снег, дождь и еще две "напасти". Синоптики дали прогноз в Украине на завтра

Украина, Вторник 21 ноября 2023 15:24
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Снег, дождь и еще две "напасти". Синоптики дали прогноз в Украине на завтра Фото: синоптики дали прогноз в Украине на 22 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 22 ноября, в Украине ожидаются дожди, мокрый снег. К этому "букету" добавятся еще гололед и туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В Украине кроме северо-востока и востока небольшой снег и мокрый снег, в южной части умеренные осадки, преимущественно в виде дождя", - говорится в сообщении.

Как отмечают синоптики, в западных и центральных областях местами гололедица, на западе страны ночью и утром местами туман; на дорогах страны, кроме юга, гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в течение суток в северной части 1-6°, в восточных областях 6-11° мороза, на остальной территории от 3° мороза до 2° тепла (днем на юге страны 0-5° тепла, в Крыму до 10°).

Снег, дождь и еще две &quot;напасти&quot;. Синоптики дали прогноз в Украине на завтра

Погода в Украине в ближайшие дни

Как ранее рассказывала синоптик Наталка Диденко, самыми холодными ночами в Украине будут 22 и 23 ноября. Так, ожидается -5...-12 градусов, на севере и северо-востоке возможно до -12...-14 градусов. А осадков станет больше уже 25-26 ноября.

В частности, в ближайшие дни в Киеве ожидается снег, а иногда гололед. Городские власти призывают водителей позаботиться о безопасности на дороге во время непогоды.

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