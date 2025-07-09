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В Киеве частично перекроют Кольцевую дорогу и бульвар Леси Украинки: какие даты и участки

Среда 09 июля 2025 06:40
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В Киеве частично перекроют Кольцевую дорогу и бульвар Леси Украинки: какие даты и участки Фото: Ремонт дороги (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве с 9 по 13 июля частично ограничат движение транспорта на съездах с Кольцевой дороги, а также на один день на бульваре Леси Украинки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".

Что известно

Сообщается, что с 9 по 13 июля будут ремонтировать два съезда с Кольцевой дороги:

  • с Кольцевой на Берестейский проспект в направлении Житомира;
  • с Берестейского проспекта на Кольцевую дорогу в направлении Одесской площади.

В Киеве частично перекроют Кольцевую дорогу и бульвар Леси Украинки: какие даты и участки
Схема ограничения движения на Кольцевой дороге (инфографика КК "Киевавтодор")

Кроме того, 9 июля с 8:00 до 17:00 ограничат движение на бульваре Леси Украинки - на участке между домами №21-Б и №23.

В указанных местах дорожники будут выполнять работы по ремонту покрытия.

В "Киевавтодоре" приносят извинения за временные неудобства и призывают водителей учитывать информацию при планировании маршрутов.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Киеве ограничивают движение грузовиков из-за жары. Запрет касается транспорта массой более 24 т или с нагрузкой на ось более 7 т. Водителям советуют переждать жару на стоянках. Ограничения будут действовать при температуре свыше +28°C.

Также мы рассказывали, что в Киеве с 7 июля частично ограничили движение на Соломенской площади из-за ремонта дороги. Работы продлятся до конца августа, ограничения действуют на участке от проспекта Воздушных Сил до улицы Соломенской.

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Киев Ограничение движения Автомобильное движение
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