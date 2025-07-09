В Киеве частично перекроют Кольцевую дорогу и бульвар Леси Украинки: какие даты и участки

В Киеве с 9 по 13 июля частично ограничат движение транспорта на съездах с Кольцевой дороги, а также на один день на бульваре Леси Украинки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".

Что известно

Сообщается, что с 9 по 13 июля будут ремонтировать два съезда с Кольцевой дороги:

с Кольцевой на Берестейский проспект в направлении Житомира;

с Берестейского проспекта на Кольцевую дорогу в направлении Одесской площади.



Схема ограничения движения на Кольцевой дороге (инфографика КК "Киевавтодор")

Кроме того, 9 июля с 8:00 до 17:00 ограничат движение на бульваре Леси Украинки - на участке между домами №21-Б и №23.

В указанных местах дорожники будут выполнять работы по ремонту покрытия.

В "Киевавтодоре" приносят извинения за временные неудобства и призывают водителей учитывать информацию при планировании маршрутов.