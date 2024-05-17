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Почему свет выключают в "светло-серых" зонах графика: ответ Yasno

Украина, Пятница 17 мая 2024 18:41
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Почему свет выключают в "светло-серых" зонах графика: ответ Yasno Фото: В Украине действуют графики отключения света (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Графики отключения света, действующие сейчас в Киеве, имеют три зоны. Каждая из них указывает на вероятность отключения света в указанный период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора компании Yasno Сергея Коваленко.

"В графиках есть три зоны: темно-серая, электроэнергии точно нет, когда действуют графики. Светло-серая, когда поставки есть только тогда, когда объемов хватает. Белая - когда свет гарантированно есть. Чтобы удержаться во вчерашних лимитах, коллегам нужно было отключать и в светло-серых зонах графика также", - сказал Коваленко.

Коваленко подтвердил, что может казаться несправедливым, что света нет семь часов, потом полтора-два часа есть, а потом снова нет.

"Однако прошу отнестись с пониманием к ситуации. Коллеги обязательно найдут сбалансированный выход из ситуации", - сказал он.

Гендиректор Yasno также сообщил, что сегодня компания установила новый "антирекорд"

"Мы используем максимальную возможность импорта, 1,7 ГВт-ч. Это означает, что наших с вами усилий по экономии пока мало", - пояснил он.

Отключение света в Украине

Из-за российских ударов по энергетическим объектам в Украине наблюдается значительная нехватка энергетики. Значительно ухудшилась ситуация из-за похолодания и увеличенного использования энергии в связи с использованием обогревательных приборов.

По данным "Укрэнерго", отключения в Украине могут продержаться до осени, однако будут применять их не каждый день.

Сегодня мы сообщали, что сегодня графики отключения света будут применены по всей территории Украины. Детальнее о причине можно узнать в материале РБК-Украина.

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