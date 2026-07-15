ua en ru
Ср, 15 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Сколько стоит проезд в Киеве и как количество поездок влияет на цену: что нужно знать

10:06 15.07.2026 Ср
2 мин
Кому разовая поездка может стоить 23,3 гривны, а не 30
aimg Ирина Гамерская
Сколько стоит проезд в Киеве и как количество поездок влияет на цену: что нужно знать Фото: транспорт в Киеве подорожал (Виталий Носач, РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Стоимость проезда в коммунальном транспорте Киева с сегодняшнего дня выросла. Вместе с тем, цена поездки напрямую зависит от того, сколько их вы покупаете за один раз.

Как экономить на проезде и какие цены действуют в Киеве сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Принцип скидки: Чем больше поездок вы покупаете, тем дешевле каждая отдельная поездка - цена варьируется от 30 грн (за 1-9 поездок) до 25 грн (за 50 поездок).
  • Выгодные проездные Для постоянных пассажиров действуют пакеты на 46, 62, 92 и 124 поездки, где стоимость одной составляет примерно 23,3-23,6 грн.
  • Безлимит: После обсуждений цену на безлимитный проездной снизили на 25% - теперь он стоит 3 656 грн.
  • Льготы Все действующие льготы для соответствующих категорий граждан остаются в силе.

С 15 июля стоимость проезда в транспорте Киева выросла до 30 гривен за одну поездку. Как отмечают в КГГА, пассажиры, регулярно пользующиеся городским транспортом, смогут покупать месячные проездные билеты со скидками. Цена одной поездки становится ниже, если покупать больше поездок за один раз.

Стоимость разовой поездки в зависимости от количества

  • 1-9 поездок - 30 грн за поездку;
  • 10-19 поездок - 28,90 грн за поездку;
  • 20-29 поездок - 27,80 грн за поездку;
  • 30-39 поездок - 26,60 грн за поездку;
  • 40-49 поездок - 25,50 грн за поездку;
  • 50 поездок - 25 грн за поездку.
Читайте также: В Киеве подорожал проезд с 15 июля: как теперь экономить и кто имеет право на льготы

Варианты месячных проездных билетов

Также предусмотрены месячные проездные билеты, в которых стоимость одной поездки составит примерно 23,3-23,6 грн.

  • 46 поездок - 1 088 грн;
  • 62 поездки - 1 463 грн;
  • 92 поездки - 2 156 грн;
  • 124 поездки - 2 888 грн.

Безлимитный проездной

После проведения общественного обсуждения стоимость безлимитного проездного в месяц для проезда в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере снизилась на 25% от первоначально предложенной цены. Теперь он будет стоить 3656 грн вместо 4875 грн.

Льготы

Для граждан, имеющих право на льготный проезд в городском пассажирском коммунальном транспорте, все льготы сохраняются.

Читайте также: Маршрутки Киева подорожают с 15 июля, но будут дешевле метро
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КГГА Киев Цены
Новости
Утром враг снова атаковал Одессу: известно о погибших и раненых
Утром враг снова атаковал Одессу: известно о погибших и раненых
Аналитика
АЗС под огнем: грозит ли прифронтовым регионам дефицит бензина из-за российских обстрелов
Олег Хомчук, Анастасия Мацепа АЗС под огнем: грозит ли прифронтовым регионам дефицит бензина из-за российских обстрелов