Сколько стоит проезд в Киеве и как количество поездок влияет на цену: что нужно знать
Стоимость проезда в коммунальном транспорте Киева с сегодняшнего дня выросла. Вместе с тем, цена поездки напрямую зависит от того, сколько их вы покупаете за один раз.
Как экономить на проезде и какие цены действуют в Киеве сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Принцип скидки: Чем больше поездок вы покупаете, тем дешевле каждая отдельная поездка - цена варьируется от 30 грн (за 1-9 поездок) до 25 грн (за 50 поездок).
- Выгодные проездные Для постоянных пассажиров действуют пакеты на 46, 62, 92 и 124 поездки, где стоимость одной составляет примерно 23,3-23,6 грн.
- Безлимит: После обсуждений цену на безлимитный проездной снизили на 25% - теперь он стоит 3 656 грн.
- Льготы Все действующие льготы для соответствующих категорий граждан остаются в силе.
С 15 июля стоимость проезда в транспорте Киева выросла до 30 гривен за одну поездку. Как отмечают в КГГА, пассажиры, регулярно пользующиеся городским транспортом, смогут покупать месячные проездные билеты со скидками. Цена одной поездки становится ниже, если покупать больше поездок за один раз.
Стоимость разовой поездки в зависимости от количества
- 1-9 поездок - 30 грн за поездку;
- 10-19 поездок - 28,90 грн за поездку;
- 20-29 поездок - 27,80 грн за поездку;
- 30-39 поездок - 26,60 грн за поездку;
- 40-49 поездок - 25,50 грн за поездку;
- 50 поездок - 25 грн за поездку.
Варианты месячных проездных билетов
Также предусмотрены месячные проездные билеты, в которых стоимость одной поездки составит примерно 23,3-23,6 грн.
- 46 поездок - 1 088 грн;
- 62 поездки - 1 463 грн;
- 92 поездки - 2 156 грн;
- 124 поездки - 2 888 грн.
Безлимитный проездной
После проведения общественного обсуждения стоимость безлимитного проездного в месяц для проезда в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере снизилась на 25% от первоначально предложенной цены. Теперь он будет стоить 3656 грн вместо 4875 грн.
Льготы
Для граждан, имеющих право на льготный проезд в городском пассажирском коммунальном транспорте, все льготы сохраняются.