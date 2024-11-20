В Киеве на Лукьяновке дерево упало на человека, он погиб

В Киеве на Лукьяновке сегодня, 20 ноября, из-за сильного ветра на человека упало дерево, он погиб на месте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
В соцсетях уже опубликовали снимки с места происшествия.
Фото: Киев Сейчас (https://t.me/u_now)
По словам очевидцев, большое дерево, росшее недалеко от проезжей части, не выдержало сильного натиска стихии.
Столичные власти напоминают, что во время сильного ветра следует соблюдать следующие правила:
Дома:
На улице:
В случае опасности:
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в столице. Завтра, 21 ноября, в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями, но возможны сильные порывы ветра.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до +2°. Ветер южного направления, скорость которого может достигать 15-20 м/с.
Напомним,что 30 июля в Киеве в парке имени Тараса Шевченко от порывов ветра упало дерево. В результате падения погиб один человек, еще трое пострадали.
Кроме того, 18 августа, в Стрыйском районе Львовской области в результате шторма дерево упало вагон пригородного поезда.