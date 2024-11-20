В Киеве на Лукьяновке дерево упало на человека, он погиб

Напомним,что 30 июля в Киеве в парке имени Тараса Шевченко от порывов ветра упало дерево. В результате падения погиб один человек, еще трое пострадали.

Кроме того, 18 августа, в Стрыйском районе Львовской области в результате шторма дерево упало вагон пригородного поезда.