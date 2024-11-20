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В Киеве на Лукьяновке дерево упало на человека, он погиб

Фото: критические порывы ветра (t.me.s.dnipropetrovskaODA)
Автор: Владислава Ткаченко, Юлия Акимова

В Киеве на Лукьяновке сегодня, 20 ноября, из-за сильного ветра на человека упало дерево, он погиб на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В соцсетях уже опубликовали снимки с места происшествия.

Фото: Киев Сейчас (https://t.me/u_now)

По словам очевидцев, большое дерево, росшее недалеко от проезжей части, не выдержало сильного натиска стихии.

Рекомендации для безопасности во время сильного ветра

Столичные власти напоминают, что во время сильного ветра следует соблюдать следующие правила:

Дома:

  • Закройте все окна, чтобы избежать сквозняков и повреждений.
  • Уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть и представлять угрозу для прохожих.

На улице:

  • Избегайте нахождения рядом с рекламными щитами, деревьями и линиями электропередач, которые могут упасть из-за сильных порывов ветра.
  • Не паркуйте автомобили под деревьями или рядом с конструкциями, которые могут разрушиться.

В случае опасности:

  • Найдите укрытие в ближайшем помещении или естественном защитном месте (подземные переходы, прочные сооружения).

Прогноз погоды в Киеве на завтра:

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в столице. Завтра, 21 ноября, в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями, но возможны сильные порывы ветра.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до +2°. Ветер южного направления, скорость которого может достигать 15-20 м/с.

Напомним,что 30 июля в Киеве в парке имени Тараса Шевченко от порывов ветра упало дерево. В результате падения погиб один человек, еще трое пострадали.

Кроме того, 18 августа, в Стрыйском районе Львовской области в результате шторма дерево упало вагон пригородного поезда.

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