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В парке Шевченко в Киеве упало дерево: есть погибшая и пострадавшие

Среда 31 июля 2024 00:27
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В парке Шевченко в Киеве упало дерево: есть погибшая и пострадавшие Фото: иллюстративное изображение Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

В Киеве в парке имени Тараса Шевченко от порывов ветра упало дерево. В результате падения погиб один человек, еще трое пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Киева и канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сообщение о происшествии поступило полиции около восьми часов вечера, 30 июля. В результате падения дерева в парке в центральной части города были травмированы четыре гражданина - мужчина и три женщины.

Пострадавших каретой скорой помощи госпитализировали в больницу, где одна из женщин в результате полученных травм скончалась. Еще одна женщина в тяжелом состоянии.

"По указанному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ст. 367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность", - говорится в сообщении полиции Киева.

В КГГА отметили, что дерево упало в результате порывов ветра.

"По прогнозам Укргидрометцентра, порывы ветра в столице 30 июля будут достигать 15-20 м/с", - написали в ведомстве.

Советы от КГГА

Специалисты призывают во время сильного ветра на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, больших деревьев. Кроме того, не парковать рядом с ними авто, плотно закрывать окна, а также убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Желательно воздержаться от прогулок в зеленых зонах.

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