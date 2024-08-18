ua en ru
Вс, 18 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Во Львовской области из-за шторма дерево упало на вагон электрички, есть пострадавшие

Воскресенье 18 августа 2024 18:53
UA EN RU
Во Львовской области из-за шторма дерево упало на вагон электрички, есть пострадавшие Фото: электричка УЗ (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье, 18 августа, в Стрыйском районе Львовской области в результате шторма дерево упало вагон пригородного поезда 6424 Стрый - Ивано-Франковск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Укрзализныци.

Среди травмированных пассажиры и железнодорожники. Как отметили в компании, все они оперативно получили первую помощь. Четырех пассажиров с резаными травмами увезла скорая, их жизнь в безопасности.

По состоянию на момент публикации сообщения, в 18:00, поезд 6424 уже продолжает движение с задержкой 1 час 42 минуты. Пассажиров пересадили из поврежденного вагона в резервный, который оперативно прицепили железнодорожники во время стоянки.

"Штормовое предупреждение сейчас распространяется по регионам, поэтому просим внимательно следить за предупреждениями синоптиков", - призвали в Укрзализныце.

В компании добавили, что поезда Укрзализныци продолжают движение, несмотря на непогоду.

Напомним, что на этой неделе Российская Федерация нанесла удары по энергетической системе УЗ на севере страны. В результате атаки были повреждены подстанции компании и временно обесточены отдельные участки путей. Задержки поездов были минимизированы до 40 минут.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве задержали диверсантов, которые готовили серию поджогов на объектах УЗ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Поезд
NEWS
Силы обороны ударили по комбинату "Кавказ" в Ростовской области
Силы обороны ударили по комбинату "Кавказ" в Ростовской области
DAILY
Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении