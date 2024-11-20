У Києві на Лук'янівці дерево впало на людину, вона загинула

У соцмережах вже опублікували знімки з місця події.

Фото: Київ Сейчас. (https://t.me/u_now)

За словами очевидців, велике дерево, яке росло неподалік проїжджої частини, не витримало сильного натиску стихії.

Рекомендації для безпеки під час сильного вітру

Столична влада нагадує, що під час сильного вітру слід дотримуватись таких правил:

Вдома:

Закрийте всі вікна, щоб уникнути протягів і пошкоджень.

Приберіть з балконів та лоджій предмети, які можуть випасти та становити загрозу для перехожих.

На вулиці:

Уникайте перебування біля рекламних щитів, дерев та ліній електропередач, які можуть упасти через сильні пориви вітру.

Не паркуйте автомобілі під деревами або біля конструкцій, які можуть зруйнуватися.

У разі небезпеки:

Шукайте укриття в найближчому приміщенні або природному захисті (підземні переходи, міцні споруди).

Прогноз погоди у Києві на завтра:

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов у столиці. Завтра, 21 листопада, у Києві очікується хмарна погода з проясненнями, але можливі сильні пориви вітру.

Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до +2°. Вітер південного напрямку, швидкість якого може сягати 15-20 м/с.