У Києві на Лук'янівці дерево впало на людину, вона загинула

У Києві на Лук'янівці сьогодні, 20 листопада, через сильний вітер на людину впало дерево, він загинув на місці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
У соцмережах вже опублікували знімки з місця події.
Фото: Київ Сейчас. (https://t.me/u_now)
За словами очевидців, велике дерево, яке росло неподалік проїжджої частини, не витримало сильного натиску стихії.
Столична влада нагадує, що під час сильного вітру слід дотримуватись таких правил:
Вдома:
На вулиці:
У разі небезпеки:
Синоптики попереджають про погіршення погодних умов у столиці. Завтра, 21 листопада, у Києві очікується хмарна погода з проясненнями, але можливі сильні пориви вітру.
Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до +2°. Вітер південного напрямку, швидкість якого може сягати 15-20 м/с.
Нагадаємо,що 30 липня у Києві в парку імені Тараса Шевченка від поривів вітру впало дерево. Внаслідок падіння загинула одна людина, ще троє постраждали.
Крім того, 18 серпня, у Стрийському районі Львівської області внаслідок шторму, дерево впало вагон приміського поїзда.