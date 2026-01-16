Полсотни мобильных кухонь разворачивают в районах Киева со сложной ситуацией

Она отметила, что ГСЧС разворачивает новые Пункты несокрушимости по всей стране. Дополнительные палатки разворачивают и в столице, сейчас в Киеве их работает более 1300.

"С сегодняшнего дня начинают действовать 50 мобильных кухонь с горячей пищей в районах, где остается сложная ситуация", - сообщила Свириденко.

Также, по ее словам, на территориях с чрезвычайной ситуацией в электроэнергетике допускается ослабление комендантского часа.

"Это означает, что можно находиться на улицах и в общественных местах возле Пунктов несокрушимости и обогрева, а также двигаться частным транспортом к ним", - добавила премьер-министр.

Территорию с послаблениями определяет комиссия ТЭБ и ЧС.