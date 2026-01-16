RU

Полсотни мобильных кухонь разворачивают в районах Киева со сложной ситуацией

Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Киеве с сегодняшнего дня начинают работать 50 мобильных кухонь с горячей едой в районах, где сохраняется самая сложная ситуация из-за проблем со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

Она отметила, что ГСЧС разворачивает новые Пункты несокрушимости по всей стране. Дополнительные палатки разворачивают и в столице, сейчас в Киеве их работает более 1300.

"С сегодняшнего дня начинают действовать 50 мобильных кухонь с горячей пищей в районах, где остается сложная ситуация", - сообщила Свириденко.

Также, по ее словам, на территориях с чрезвычайной ситуацией в электроэнергетике допускается ослабление комендантского часа.

"Это означает, что можно находиться на улицах и в общественных местах возле Пунктов несокрушимости и обогрева, а также двигаться частным транспортом к ним", - добавила премьер-министр.

Территорию с послаблениями определяет комиссия ТЭБ и ЧС.

 

Напомним, из-за тяжелых последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины было принято решение ввести чрезвычайное положение в энергетике.

Самая сложная ситуация сейчас в Киеве и Киевской области: во время морозов люди остались не только без электроэнергии, но и без отопления.

В связи с этим в Киеве создали штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов.

Сегодня, 16 января, состоялось его второе заседание.

Как рассказал новоназначенный министр энергетики Денис Шмыгаль, в Киев могут направить аварийные бригады из других регионов для подключения генераторов в многоквартирных домах.

