РФ атаковала шесть районов Киевщины, вспыхнули пожары

Ночью и утром 9 сентября русские войска атаковали сразу шесть районов Киевской области. В одном из городов из-за удара беспилотника вспыхнул пожар на предприятии пищевой промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям ( ГСЧС ).

Какие районы попали под удар

Враг атаковал сразу шесть районов области. Под ударом оказались:

Белоцерковский район

Броварской район

Бориспольский район

Фастовский район

Обуховский район

Бучанский район

Пожар на предприятии в Белой Церкви

В результате удара беспилотника вспыхнул пожар на предприятии пищевой промышленности Белой Церкви.

Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия и всю ночь ликвидировали последствия обстрела. Пожар удалось локализовать.

Тушить огонь мешали частые воздушные тревоги и угроза повторных российских ударов по региону.

Тем временем россияне нанесли удар и по Днепру - в городе вспыхнуло несколько пожаров , в том числе на складе со строительными материалами и в частном доме.

Из-под завалов поврежденного здания спасатели извлекли трех человек, двоих из них впоследствии госпитализировали.

Напомним, этой же ночью беспилотники атаковали международный пункт пропуска "Староказаче" на границе с Молдовой в Одесской области.