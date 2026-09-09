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РФ атаковала шесть районов Киевщины, вспыхнули пожары

08:25 09.09.2026 Ср
2 мин
В ГСЧС показали фото последствий атаки
aimg Елена Чупровская
РФ атаковала шесть районов Киевщины, вспыхнули пожары Фото: последствия атаки на Киевщину 9 сентября (t.me/dsns_telegram)
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Ночью и утром 9 сентября русские войска атаковали сразу шесть районов Киевской области. В одном из городов из-за удара беспилотника вспыхнул пожар на предприятии пищевой промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Какие районы попали под удар

Враг атаковал сразу шесть районов области. Под ударом оказались:

  • Белоцерковский район
  • Броварской район
  • Бориспольский район
  • Фастовский район
  • Обуховский район
  • Бучанский район

Пожар на предприятии в Белой Церкви

В результате удара беспилотника вспыхнул пожар на предприятии пищевой промышленности Белой Церкви.

Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия и всю ночь ликвидировали последствия обстрела. Пожар удалось локализовать.

Тушить огонь мешали частые воздушные тревоги и угроза повторных российских ударов по региону.

Тем временем россияне нанесли удар и по Днепру - в городе вспыхнуло несколько пожаров , в том числе на складе со строительными материалами и в частном доме.

Из-под завалов поврежденного здания спасатели извлекли трех человек, двоих из них впоследствии госпитализировали.

Напомним, этой же ночью беспилотники атаковали международный пункт пропуска "Староказаче" на границе с Молдовой в Одесской области.

Среди находившихся поблизости гражданских есть погибшие и пострадавшие, а оформление граждан на этом участке границы временно приостановили.

Как сообщало РБК-Украина, в Кремле тем временем продолжают заявлять о якобы готовности к миру с Украиной, несмотря на новые атаки.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков сказал, что дальнейшее развитие ситуации якобы зависит от позиции Киева.

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