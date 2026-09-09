РФ атаковала шесть районов Киевщины, вспыхнули пожары
Ночью и утром 9 сентября русские войска атаковали сразу шесть районов Киевской области. В одном из городов из-за удара беспилотника вспыхнул пожар на предприятии пищевой промышленности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Какие районы попали под удар
Враг атаковал сразу шесть районов области. Под ударом оказались:
- Белоцерковский район
- Броварской район
- Бориспольский район
- Фастовский район
- Обуховский район
- Бучанский район
Пожар на предприятии в Белой Церкви
В результате удара беспилотника вспыхнул пожар на предприятии пищевой промышленности Белой Церкви.
Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия и всю ночь ликвидировали последствия обстрела. Пожар удалось локализовать.
Тушить огонь мешали частые воздушные тревоги и угроза повторных российских ударов по региону.
Тем временем россияне нанесли удар и по Днепру - в городе вспыхнуло несколько пожаров , в том числе на складе со строительными материалами и в частном доме.
Из-под завалов поврежденного здания спасатели извлекли трех человек, двоих из них впоследствии госпитализировали.
Напомним, этой же ночью беспилотники атаковали международный пункт пропуска "Староказаче" на границе с Молдовой в Одесской области.
Среди находившихся поблизости гражданских есть погибшие и пострадавшие, а оформление граждан на этом участке границы временно приостановили.
Как сообщало РБК-Украина, в Кремле тем временем продолжают заявлять о якобы готовности к миру с Украиной, несмотря на новые атаки.
Спикер российского диктатора Дмитрий Песков сказал, что дальнейшее развитие ситуации якобы зависит от позиции Киева.