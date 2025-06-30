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Госпитализаций больше: в ЦОЗ рассказали о ситуации с COVID-19 и угрозе новых штаммов

Понедельник 30 июня 2025 13:40
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Госпитализаций больше: в ЦОЗ рассказали о ситуации с COVID-19 и угрозе новых штаммов Какая ситуация с COVID-19 в Украине (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Из-за активной миграции людей летом есть риск появления новых штаммов COVID-19 в Украине, которые уже активно распространяются в Европе. Сейчас у нас уровень заболеваемости низкий, но значительно увеличился коэффициент госпитализации - на 24 неделе этот показатель составлял 55,5%.

Об этом РБК-Украина рассказали в Центре общественного здоровья.

Угрожают ли Украине новые штаммы COVID-19

"Учитывая активные миграционные процессы, существует вероятность появления в Украине нового штамма COVID-19. Лаборатория Центра постоянно проводит мониторинговые исследования образцов от больных COVID-19 в случае их регистрации. По состоянию на сегодня циркуляция нового штамма не установлена", - заявили в ЦОЗ.

При этом в ведомстве отметили, что по данным совместного бюллетеня ВОЗ и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний за 23 неделю 2025 (2-8 июня) значения показателей активности вирусов SARS-CoV-2 растут, однако варьируются между странами европейского региона.

Какая ситуация с коронавирусом летом

В ЦОЗ отмечают, что постепенно эпидемический процесс COVID-19 приобретает свойства, характерные для сезонных респираторных инфекций, например: рост доли детей среди заболевших, формирование осенне-весенней сезонности.

И, как присуще респираторным инфекциям, вирусы SARS-CoV-2 летом не исчезают полностью, но распространение их обычно уменьшается по сравнению с осенне-зимним периодом. Вспышки могут случаться и летом, особенно при появлении новых вариантов или низком уровне иммунитета у населения.

"Сейчас заболеваемость COVID-19 в Украине существенно не влияет на течение эпидемического процесса ОРВИ. По состоянию на 24 неделю 2025 года (09-15.06) удельный вес среди общего количества зарегистрированных случаев ОРВИ составил 0,2%, наиболее уязвимая группа лиц в возрасте 30-64 лет", - рассказали в Центре.

Однако эксперты отмечают, на фоне уменьшения количества пациентов с легкой формой течения болезни, растет коэффициент госпитализации.

"На 24 неделе этот показатель составляет 55,5%, что свидетельствует об обращении за медицинской помощью уже при существенном ухудшении состояния здоровья, что увеличивает число госпитализаций в инфекционные стационары и отделения интенсивной терапии и реанимации учреждений здравоохранения и свидетельствует о росте бремени болезней", - сообщили в ЦОЗ.

Данный факт свидетельствует о необходимости проведения разъяснительной работы среди населения о важности профилактической иммунизации против COVID-19 как меры индивидуальной защиты, особенно - среди лиц групп риска.

Читайте также о том, что в Европе стремительно распространяется новый штамм коронавируса под названием Nimbus - вариация очень заразного Omicron. Медики предупреждают: с началом туристического сезона в июне-июле возможен всплеск заболеваемости.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в одном из последних исследований обнаружили, что дети и подростки после COVID-19 имеют повышенный риск серьезных осложнений - в частности почечных, желудочно-кишечных и сердечных. Наибольшие риски фиксируют в течение двух лет после болезни. Ученые призывают врачей тщательно следить за симптомами постковида у детей.

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