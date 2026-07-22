Бесплатный проезд для пенсионеров предлагают ограничить: в Киеве зарегистрировали петицию

В Киеве зарегистрировали петицию с предложением ввести лимит на бесплатный проезд пенсионеров в общественном транспорте. Это вроде бы как должно уменьшить нагрузку на транспортную систему и сделать проезд дешевле.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию .

Главное: В Киеве зарегистрирована петиция об ограничении бесплатного проезда для пенсионеров.

для пенсионеров. Автор предлагает установить лимит на количество бесплатных поездок. По ее мнению, это поможет снизить стоимость проезда экономически активному населению.

на количество бесплатных поездок. По ее мнению, это экономически активному населению. Сейчас петиция проходит этап сбора голосов, для рассмотрения она должна набрать 6 тысяч.

Что предлагают изменить

На сайте Киевского городского совета появилась петиция с призывом установить предел на бесплатный проезд для пенсионеров в общественном транспорте столицы.

Автор обращения, Зоя Павленко, отмечает, что сейчас пенсионеры могут пользоваться общественным транспортом бесплатно и без ограничений по количеству поездок.

По ее мнению, постоянное пользование транспортом частью пассажиров создает дополнительную нагрузку на систему и влияет на тариф. Поэтому она предлагает ввести определенный лимит бесплатных поездок для пенсионеров.

По замыслу автора это могло бы способствовать снижению стоимости проезда для экономически активного населения.

Сколько подписей уже собрали

Петицию зарегистрировали 21 июля 2026 года. Для того, чтобы ее рассмотрел Киевский городской совет, он должен набрать 6 тысяч подписей в течение 60 дней.

На данный момент обращение поддержали 88 человек.