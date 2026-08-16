Швейцарія профінансує відбудову Києво-Печерської лаври після удару РФ

Киево-Печерская лавра, поврежденная российским ударом, получит помощь в восстановлении от Швейцарии. Средства передадут через ЮНЕСКО, а сумму объявили на 975-летии святыни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины Андрея Сибига и делегата правительства Швейцарии в Украине Жака Жербе .

Сколько выделяет Швейцария

Швейцария через ЮНЕСКО выделяет 600 тысяч франков – около 730 тысяч долларов, на защиту и восстановление Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил делегат швейцарского правительства в Украине Жак Жербе.

Об этой помощи он объявил в Киеве на торжествах по случаю 975-летия Лавры.

По словам Жербе, у него был содержательный разговор с министершей культуры Татьяной Бережной и генеральным директором ЮНЕСКО Халедом Эль-Энани.

Yesterday in Kyiv for the 975th anniversary of the Kyiv-Pechersk Lavra. is contributing CHF 600,000 with @UNESCO to help protect and restore this unique cultural heritage site. Great exchanges with Minister of Culture @BerezhnaT and @UNESCO_DG Khaled El-Enany. pic.twitter.com/TeyNvw7J2o — Jacques Gerber (@jacquesgerberch) August 16, 2026

Реакция Украины

Решение Швейцарии приветствовал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он подчеркнул, что эта поддержка имеет особое значение сегодня - только за два месяца до 975-летия Лавры Россия намеренно ударила по многовековой святыне.

"Пока Россия стремится уничтожить культурное наследие Украины и стереть нашу идентичность, наши партнеры поддерживают нас в ее защите и сохранении для будущих поколений", - отметил Сибига.

Министр поблагодарил Швейцарию за проявление солидарности, а также лично Жака Жербе - за то, что тот присоединился к празднованию годовщины в Киеве.

"Вместе мы защищаем наследие Украины и бесценную часть культурного наследия Европы и мира", - добавил Сибига.