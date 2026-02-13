В Киеве прогремели взрывы: столица под ударом дронов

"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорилось в сообщении КГВА в 22:40.

Впоследствии в военной администрации предупредили, что угроза с воздуха сохраняется, поэтому жителей и гостей столицы призвали и в дальнейшем находиться в укрытиях. Уже 23:21 в Киеве были слышны взрывы.

"Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - написал мэр Виталий Кличко.

Обновлено в 23:41

В Киеве объявили отбой тревоги

Где объявляли тревогу

По состоянию на 23:29 карта воздушных тревог выглядела так. Как можно увидеть, сигнал продолжался в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.