В Киеве прогремели взрывы: что известно

В Киеве утром, 1 октября, прогремели взрывы. В столице была слышна работа ПВО на фоне атаки дронов россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Киеве были слышны взрывы, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении в 07:53.

В это время была слышна работа ПВО. Накануне военные информировали, что фиксировали один дрон над Киевским водохранилищем (он летел на Киев). Позже появилась информация о еще как минимум одном беспилотнике с севера.

Где объявили тревогу

По состоянию на 08:04 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Черкасской и Днепропетровской областях.