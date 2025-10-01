ua en ru
Ср, 01 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве прогремели взрывы: что известно

Среда 01 октября 2025 08:04
UA EN RU
В Киеве прогремели взрывы: что известно Фото: в направлении столицы летели минимум два дрона (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Киеве утром, 1 октября, прогремели взрывы. В столице была слышна работа ПВО на фоне атаки дронов россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Киеве были слышны взрывы, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении в 07:53.

В это время была слышна работа ПВО. Накануне военные информировали, что фиксировали один дрон над Киевским водохранилищем (он летел на Киев). Позже появилась информация о еще как минимум одном беспилотнике с севера.

Где объявили тревогу

По состоянию на 08:04 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Черкасской и Днепропетровской областях.

В Киеве прогремели взрывы: что известно

Обстрелы Киева

Отметим, что россияне в последнее время участили атаки по Киеву. Например, в ночь на 28 сентября и утром враг совершил массированный обстрел Киева. На столицу летели дроны и крылатые ракеты, из-за чего были мощные взрывы.

В результате атаки были повреждены дома, АЗС, Институт кардиологии и не только. Кроме того, в городе были пострадавшие и жертвы.

Подробно о последствиях той атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине
Новости
В Одессе и области из-за непогоды погибли 9 человек, среди них - ребенок
В Одессе и области из-за непогоды погибли 9 человек, среди них - ребенок
Аналитика
"Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня