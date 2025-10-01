У Києві пролунали вибухи: що відомо

У Києві зранку, 1 жовтня, пролунали вибухи. В столиці було чути роботу ППО на тлі атаки дронів росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Києві було чутно вибухи, повідомляють наші кореспонденти", - йдеться у повідомленні о 07:53.

В цей час було чути роботу ППО. Напередодні військові інформували, що фіксували один дрон над Київським водосховищем (він летів на Київ). Пізніше з'явилася інформація про ще щонайменше один безпілотник з півночі.

Де оголосили тривогу

Станом на 08:04 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Черкаській та Дніпропетровській областях.