В Киеве прозвучали взрывы, работает ПВО

Атака дронов на Киев

Стоит заметить, что причиной взрывов в Киеве является атака "Шахедов" на столицу.

Воздушные силы недавно предупреждали жителей столицы, что дроны летят из Киевской области в направлении Киева. Такую информацию подтверждали и в КГВА.

В то же время воздушная тревога объявлена не только в Киеве, но еще и в нескольких областях.

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