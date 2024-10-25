У Києві пролунали вибухи, працює ППО

Атака дронів на Київ

Варто зауважити, що причиною вибухів у Києві є атака "Шахедів" на столицю.

Повітряні сили нещодавно попереджали мешканців столиці, що дрони летять з Київської області у напрямку Києва. Таку інформацію підтверджували і у КМВА.

Водночас повітряна тривога оголошена не лише у Києві, а ще й у кількох областях.

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