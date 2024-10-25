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В Киеве прозвучали взрывы, работает ПВО

Киев, Пятница 25 октября 2024 21:18
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В Киеве прозвучали взрывы, работает ПВО Иллюстративное фото: в Киеве прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве сегодня, 25 октября, вечером местные жители услышали взрывы. В столице работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - сказано в сообщении начальника КГВА Сергея Попко.

Атака дронов на Киев

Стоит заметить, что причиной взрывов в Киеве является атака "Шахедов" на столицу.

Воздушные силы недавно предупреждали жителей столицы, что дроны летят из Киевской области в направлении Киева. Такую информацию подтверждали и в КГВА.

В то же время воздушная тревога объявлена не только в Киеве, но еще и в нескольких областях.

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Киев Война в Украине Воздушная тревога Взрывы
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