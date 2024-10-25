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У Києві пролунали вибухи, працює ППО

Київ, П'ятниця 25 жовтня 2024 21:18
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У Києві пролунали вибухи, працює ППО Ілюстративне фото: у Києві пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві сьогодні, 25 жовтня, увечері місцеві мешканці почули вибухи. У столиці працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

"У Києві працює ППО. Перебуваєте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні начальника КМВА Сергія Попка.

Атака дронів на Київ

Варто зауважити, що причиною вибухів у Києві є атака "Шахедів" на столицю.

Повітряні сили нещодавно попереджали мешканців столиці, що дрони летять з Київської області у напрямку Києва. Таку інформацію підтверджували і у КМВА.

Водночас повітряна тривога оголошена не лише у Києві, а ще й у кількох областях.

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Київ Війна в Україні Повітряна тривога Вибухи
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