В Киеве приостановили движение метро и части электротранспорта
В киевском метрополитене днем 10 октября временно приостановлено движение поездов и работа эскалаторов из-за исчезновения напряжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
"Из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене временно приостановлено движение поездов и работа эскалаторов", - говорится в сообщении.
Также из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение электротранспорта в Голосеевском районе, в части Соломенского, Шевченковского и Печерского районов Киева.
О возобновлении работы сообщат дополнительно.
Обновлено: 13:55
Поезда возобновили движение по всем линиям метрополитена Киева с увеличенными интервалами.
Время ожидания поездов на красной и зеленой линиях ориентировочно 12-15 мин.
Движение поездов на "синей" линии осуществляется по диспетчерскому регулированию. Время ожидания - более 15 мин.
Увеличение интервалов между поездами связано с перебоями электроснабжения внешних питающих центров.
Напомним, в Киеве из-за российской атаки 10 октября произошло аварийное отключение электроэнергии на Южной Борщаговке.
В Бучанском районе Киевщины из-за атаки на энергообъекты также фиксируются аварийные отключения света.
Энергетики уже работают над восстановлением света.