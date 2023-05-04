У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги: працює ППО

Ілюстративне фото: у Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)

Сьогодні, 4 травня, увечері у Києві пролунали вибухи. У місті та Київській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Оновлено 20:34 У Києві та області оголосили відбій повітряної тривоги. За його інформацією кореспондента, вибухи було чути в районі Подолу. При цьому вибухи чули на лівому березі столиці. Мешканцям Києва необхідно залишатися в укриттях. Київська міська державна адміністрація повідомляє, що у місті працюють системи ППО.