У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги: працює ППО
Ілюстративне фото: у Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)
Сьогодні, 4 травня, увечері у Києві пролунали вибухи. У місті та Київській області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Оновлено 20:34
У Києві та області оголосили відбій повітряної тривоги.
За його інформацією кореспондента, вибухи було чути в районі Подолу. При цьому вибухи чули на лівому березі столиці.
Мешканцям Києва необхідно залишатися в укриттях.
Київська міська державна адміністрація повідомляє, що у місті працюють системи ППО.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні росіяни обстріляли Бериславську громаду Херсонської області.
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