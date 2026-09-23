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Киев с утра под атакой: есть погибший, под ударом АЗС, бизнес-центр и магазин

11:59 23.09.2026 Ср
3 мин
aimg Елена Чупровская
Киев с утра под атакой: есть погибший, под ударом АЗС, бизнес-центр и магазин Фото: утром Киев атаковали дроны (t.me/dsns_telegram/75492)
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Утром 23 сентября Киев оказался под массированной атакой дронов: пострадали АЗС, бизнес-центр, магазин и транспортная инфраструктура. Есть погибшие и пострадавшие.

РБК-Украина собрала все, что известно о последствиях сегодняшней атаки на столицу.

В результате атаки погибший и пострадавшие

По данным городского головы Киева Виталия Кличко, в результате атаки пострадали 8 человек. Один из раненых, госпитализированный в тяжелом состоянии, скончался в больнице.

По состоянию на 10:00 в стационарах городских больниц находились 4 человека. Двое - в тяжелом состоянии.

Удары зафиксированы сразу в нескольких районах столицы:

  • Голосеевский район - дрон попал в АЗС, вспыхнули складские помещения, позже БПЛА упали на четырехэтажный бизнес-центр и кровлю нежилого здания, еще один - на транспортный объект.
  • Соломенский район - обломки упали между жилыми домами, загорелось транспортное предприятие, дрон попал в здание магазина и 9-этажное нежилое сооружение на уровне четвертого этажа.
  • Дарницкий район - пострадали АЗС и объект транспортной инфраструктуры, один человек ранен.

АЗС "Укрнафты" полностью разрушена

Один из ударов был по заправке сети "Укрнефть" в Голосеевском районе. От здания практически ничего не осталось.

"Еще один удар по гражданской инфраструктуре UKRNAFTA. Уже шестой за последние недели", - написал председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.

"Самое важное: люди не пострадали - персонал находился в укрытии. На месте уже работают спасатели и полиция", - добавил он.

Масштабы разрушений оценят по завершении работы экстренных служб. "Поврежденные объекты будем восстанавливать, чтобы обеспечить людей горючим", - заверил Кукура.

РФ атакует железную дорогу в Киеве

Под удар попала и железнодорожная инфраструктура столицы. Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

"Один наш железнодорожник, возвращаясь из смены домой, получил обломочные ранения. В больнице, рядом наши. Оказывается вся необходимая помощь", - написал он.

Из-за повторных угроз персонал приходилось отводить в укрытие, что повлияло на расписание поездов. Перцовский призвал пассажиров следить за статусами рейсов онлайн.

"Если по вопросам безопасности задерживаетесь на рейс - не беда. Мы вернем 100% стоимости, поедете следующим поездом", - заверил он.

Центральный железнодорожный вокзал Киева не поврежден, сообщила "Укрзализныця". При желтом уровне опасности посадка и высадка пассажиров - только из подземных помещений вокзала и станции Дарница.

Атака длится уже в несколько волн. Воздушные тревоги объявляли ночью и утром много раз подряд.

Перцовский напоминает, что даже при желтом уровне опасности следует немедленно уходить к укрытию. Находиться рядом с железнодорожными объектами опасно - нужно их оставить при любом уровне тревоги.

Последствия обстрела в Киевской области

Под атаками врага еще ночью находится Киевщина. В ГСЧС рассказали о последствиях удара.

"В Бучанском районе повреждено производственно-складское здание. По другому адресу спасатели ликвидировали возгорание автомобиля и металлического вагончика на территории коммунального предприятия", - говорится в сообщении.

Повреждено также административное здание. Спасатели тушат пожар на складе.

Как сообщало РБК-Украина, в сентябре 2026 года дроны РФ уже в шестой раз атаковали объекты сети "Укрнафта" в Киеве - предварительные удары также полностью или частично уничтожили заправки компании.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Wall Street Journal, что у Украины есть шанс завершить войну до зимы - но для этого необходима политическая воля США и поставки ракет для систем Patriot.

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