В Киеве раздались взрывы
В Киеве сегодня ночью, 28 апреля, были слышны взрывы, по всей Украине объявлено о воздушной тревоге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.
Взрывы были слышны в разных районах столицы. Официальной информации о ситуации в городе пока нет. Воздушная тревога в области продолжается с 4.02.
Обновлено (4:58)
В Киевской ГВА заявили, что в городе работают украинские силы ПВО.
Ранее мы писали, в Днепре и Полтавской области сегодня ночью, 28 апреля, были слышны взрывы, воздушную тревогу объявили по всей Украине.
Напомним, ночью, 28 апреля, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога, предупредили об угрозе ракетной атаки.
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