В Киеве раздались взрывы

В Киеве сегодня ночью, 28 апреля, были слышны взрывы, по всей Украине объявлено о воздушной тревоге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Взрывы были слышны в разных районах столицы. Официальной информации о ситуации в городе пока нет. Воздушная тревога в области продолжается с 4.02.

Обновлено (4:58)

В Киевской ГВА заявили, что в городе работают украинские силы ПВО.