ua ru
Пт, 28 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве раздались взрывы

Новина українською →
Киев, Пятница 28 апреля 2023 04:54
В Киеве раздались взрывы Фото: в Киеве слышали звуки взрывов (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Киеве сегодня ночью, 28 апреля, были слышны взрывы, по всей Украине объявлено о воздушной тревоге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Взрывы были слышны в разных районах столицы. Официальной информации о ситуации в городе пока нет. Воздушная тревога в области продолжается с 4.02.

Обновлено (4:58)

В Киевской ГВА заявили, что в городе работают украинские силы ПВО.

Ранее мы писали, в Днепре и Полтавской области сегодня ночью, 28 апреля, были слышны взрывы, воздушную тревогу объявили по всей Украине.

Напомним, ночью, 28 апреля, в Украине объявлена ​​масштабная воздушная тревога, предупредили об угрозе ракетной атаки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Взрыв
NEWS
В Украине на боевое дежурство заступил второй дивизион ЗРК Patriot
В Украине на боевое дежурство заступил второй дивизион ЗРК Patriot
DAILY
Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина