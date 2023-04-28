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У Києві пролунали вибухи

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Київ, П'ятниця 28 квітня 2023 04:54
У Києві пролунали вибухи Фото: у Києві чули звуки вибухів (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Києві сьогодні вночі, 28 квітня, було чути вибухи, по всій Україні оголошено про повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.

Вибухи було чути у різних районах столиці. Офіційної інформації про ситуацію у місті наразі немає. Повітряна тривога в області продовжується з 4.02.

Оновлено (4:58)

У Київській МВА заявили, що у місті працюють українські сили ППО.

Раніше ми писали,у Дніпрі та Полтавській області сьогодні вночі, 28 квітня, було чути вибухи , повітряну тривогу оголосили по всій Україні.

Нагадаємо, вночі, 28 квітня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, попередили про загрозу ракетної атаки.

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