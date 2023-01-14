Не наступление с севера. В ВСУ прокомментировали утренние взрывы в Киеве

Утренние звуки взрывов в Киеве не связаны с наступлением оккупантов, а также с какими-либо другими военными действиями. Об их причине будет сообщено дополнительно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

"Звуки взрывов, которые можно было услышать в Киеве и области, российские ботофермы активно используют как повод разгонять панику и транслировать месседж, что это якобы начало наступления с севера. Отмечу, что никаких наступательных действий врага с севера пока нет", - заявил Павлюк.

По его словам, взрывы, которые были слышны в Киеве, не связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО, а также с какими-либо военными действиями. Если бы была угроза – в регионе звучал бы сигнал тревоги.

Он также подчеркнул, что о причинах взрывов будет объявлено отдельно.