В Киеве прозвучала серия взрывов, работает ПВО

"В столице и области работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", - говорится в сообщении

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали о пролете ракет в направлении Киева.

В настоящее время во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Зафиксированы пуски ракет с российских стратегических бомбардировщиков. Людей призывают находиться в укрытиях.

Падение обломков

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обломок ракеты в Голосеевском районе столицы упал на открытой территории парка. Также он добавил, что раздаются взрывы на Оболони.

В КГВА сообщили, что в результате ракетной атаки зафиксировано падение остатков в Печерском районе на крышу многоэтажного жилого дома.

В Оболонском районе – остатки упали на территорию складских помещений.

Ночная атака дронов по Украине

В ночь на 2 января Россия запустила по Украине несколько десятков ударных дронов.

В Киеве и ряде южных и центральных областей была объявлена воздушная тревога, работали силы противовоздушной обороны. Впоследствии в столице прогремели взрывы.

В КМВА сообщили о падении обломков сбитых беспилотников в двух районах города. На месте падения возникли пожары.

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили все 35 "шахедов", которыми Россия атаковала Украину этой ночью.