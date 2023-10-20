Во Львове решили отключить отопление

Во Львове решили отключить централизованное отопление из-за значительного потепления. На выходных ожидается до 20 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета .

"В соответствии с прогнозом погоды, имеем существенное повышение температуры наружного воздуха. Таким образом, чтобы не было перегревов и нерационального использования газа, подачу отопления с сегодняшнего дня приостанавливаем", - сообщил Орест Тимчишин, директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры совета.

По его словам, возобновить теплоснабжение планируют на следующей неделе. Все будет зависеть от температурных показателей.

Официально отопительный сезон во Львове начался с понедельника, 16 октября.

Отопительный сезон

Стандартная дата начала отопительного сезона в Украине - 15 октября. Однако решение о начале подачи тепла в дома принимают местные власти в зависимости от средней температуры воздуха - 8 градусов в течение трех дней с учетом прогноза.

Большинство крупных городов Украины приняли о начале отопительного сезона на этой неделе. В частности, в Киеве он начался 16 октября.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина готова к отопительному сезону почти на 100%.

Напомним, в конце марта 2023 из-за временного потепления в некоторых городах досрочно завершили отопительный сезон. Однако после этого в Украину вернулись снег и мороз. После этого некоторые города отказались от досрочного завершения отопительного сезона.