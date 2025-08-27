RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве премьеру Канады показали российское оружие и доказательства зависимости РФ от импорта

Фото: премьер-министру Канады Марку Карни продемонстрировали компоненты российского оружия (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)
Автор: Ірина Глухова

Премьер-министру Канады Марку Карни, который впервые приехал в Украину, продемонстрировали компоненты российского оружия. Большинство составляющих оружия имеет западное или китайское происхождение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Презентация состоялась во время специального мероприятия с участием президента Украины Владимира Зеленского и иностранных послов.

Среди представленных образцов были системы машинного зрения и искусственного интеллекта, лидары, CRP-антенны, Mesh-модемы, а также сбитые российские беспилотники "Shahed" и "Дельта".

Как отметили в разведке, большинство составляющих российского оружия имеет западное или китайское происхождение, что наглядно демонстрирует критическую зависимость российского военно-промышленного комплекса от импортного оборудования и компонентов.

"Системная международная координация позволит исключить обход санкций и усилить давление на государство-агрессора", - пояснили в ГУР.

Также международным партнерам представили аналитическую платформу War&Sanctions - цифровой инструмент для отслеживания западных компонентов в российском оружии и борьбы с обходом санкций.

В разделе портала "Компоненты в оружии" регулярно обновляется база данных новых образцов, которые исследуют специалисты ГУР вместе с учеными.

В разведке отмечают, что работа по идентификации технологий и производственных цепей РФ продолжается, чтобы усилить международное давление и ограничить способность Кремля продолжать войну.

 
Стоит добавить, что в июле аналогичную выставку организовали для спецпредставителя президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кита Келлога.

 

 

Стоит добавить, что в июле аналогичную выставку организовали для спецпредставителя президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кита Келлога.

Ему показали электронные детали западного производства, которые были обнаружены в российском оружии. Их изъяли из ракет, "Шахедов" и другого вооружения.

Визит Карни и помощь от Канады

Напомним, в День Независимости Украины премьер-министр Канады Марк Карни впервые посетил Киев и заявил об усилении поддержки Украины.

После этого Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине. В него войдут системы противовоздушной обороны, бронетехника, боеприпасы, беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы.

