Увидел собственными глазами: ГУР показало Келлогу западные микросхемы в технике РФ

В Киеве спецпредставителю США Киту Келлогу показали электронные детали западного производства, которые были обнаружены в российском оружии. Их изъяли из ракет, "Шахедов" и другого вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Отмечается, что специальную выставку для спецпредставителя президента США Дональда Трампа по вопросам Украины организовал портал War&Sanctions ГУР МО вместе с собратьями из Сил обороны Украины и Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

"Среди идентифицированных компонентов - критически важная для изготовления высокоточного вооружения микроэлектроника, которую российский оборонно-промышленный комплекс получил по "серым схемам" в обход международных санкций", - рассказали в разведке.

Келлогу, в частности, продемонстрировали западные элементы ирано-российских дронов-камикадзе Shahed ("Герань") и российских "Гербера", которые используются для ударов по гражданским объектам в Украине.

В ГУР отметили важность усиления контроля за соблюдением санкций и ответственности компаний, продукция которых в конечном итоге оказывается в руках агрессора.

Фото: Келлогу в Киеве показали западные компоненты в российском оружии (t.me/DIUkraine)