Беларусь периодически включает ретрансляторы для российских дронов, - ГПСУ

Беларусь периодически включает ретрансляторы, усиливающие сигнал для российских беспилотников во время ударов по Украине.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире День.LIVE .

Он рассказал, что ретрансляторы включают, в частности когда страна-агрессор запускает беспилотники по западным областям.

"Пример действия России по ударам по нашим западным областям показывает то, что на территории Беларуси продолжают работать или включаться периодически ретрансляторы, которые подпитывали сигнал для российских дронов", - отметил спикер ГПСУ.

В то же время, Демченко сообщил, что пограничники пока не фиксируют накопление войск, личного состава или перемещение техники на границе с Беларусью.

Напомним, в июне президент Владимир Зеленский обратился к самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко с призывом демонтировать ретрансляторы.

Глава государства отвел на это неделю, подчеркнув, что в случае отсутствия реакции Украина самостоятельно уничтожит эти объекты.

Через несколько дней белорусские СМИ сообщили, что дроны РФ прекратили полеты вдоль украинско-белорусской границы. Позже Зеленский заявил, что ретрансляторы больше не работают.