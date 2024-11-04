В Киеве работала ПВО: обломки дронов упали в двух районах

Напомним, в ночь на 4 ноября в Киевской области раздавались взрывы. По вражеским дронам работала противовоздушная оборона.

В ночь на 3 ноября в Киеве и ряде областей несколько раз за ночь объявляли тревогу. В Киеве раздавались взрывы . ПВО работала также в Киевской области.

В Шевченковском районе столицы обломками было повреждено дорожное покрытие, опора освещения и электросети. В не менее пяти зданиях взрывной волной повреждено остекление окон, входные группы. В Киеве также повреждены корпус и общежитие университета.

По словам президента Владимира Зеленского, Россия за неделю нанесла сотни авиационных ударов по Украине. Оккупанты применили бомбы, ракеты и дроны.

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