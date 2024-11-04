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В Киеве работала ПВО: обломки дронов упали в двух районах

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

В Киеве во время воздушной тревоги из-за атаки ударных БПЛА работали силы и средства противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА, Воздушные Силы ВСУ.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" – говорится в сообщении КГВА.

Там уточнили, что столице угрожают ударные беспилотники.

Воздушные Силы сообщали о движении БПЛА в Киевской области.

Обновлено в 02:33. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о падении обломков дронов в Оболонском и Деснянском районах. Предварительно – на открытое пространство. Экстренные службы направляются на место.

Обновлено в 02:41. В Деснянском районе, где упали обломки дрона, случилось возгорание на территории парка Муромец, сообщил Кличко. В Оболонском районе, предварительно, - возгорание на набережной. Горят зеленые насаждения.

Напомним, в ночь на 4 ноября в Киевской области раздавались взрывы. По вражеским дронам работала противовоздушная оборона.

В ночь на 3 ноября в Киеве и ряде областей несколько раз за ночь объявляли тревогу. В Киеве раздавались взрывы . ПВО работала также в Киевской области.

В Шевченковском районе столицы обломками было повреждено дорожное покрытие, опора освещения и электросети. В не менее пяти зданиях взрывной волной повреждено остекление окон, входные группы. В Киеве также повреждены корпус и общежитие университета.

По словам президента Владимира Зеленского, Россия за неделю нанесла сотни авиационных ударов по Украине. Оккупанты применили бомбы, ракеты и дроны.

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