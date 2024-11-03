В Киеве из-за атаки дронов повреждены корпус и общежитие университета Шевченко
В Киеве повреждены корпус и общежитие университета из-за атаки дронов 3 ноября. Речь идет о Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайте Учебно-научного института международных отношений КНУТШ.
"Сегодня в результате вражеской атаки пострадал наш Институт. Учебный корпус и общежитие получили повреждения", - говорится в сообщении.
В сети пишут, что в институте выбиты окна и двери, также повреждены соседние объекты, магазины и бывший мотозавод.
Студентов института на этой неделе, с 4 по 9 ноября, переводят на дистанционное.
Также на удаленную форму обучения перевели студентов Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко.
Атака России 3 ноября
Этой ночью Россия атаковала Украину ракетой Х-59/69 и 96 дронами. ПВО работала в 10 областях Украины. Защитники уничтожили 66 беспилотников, еще 27 дронов локационно потеряно. Один - улетел в направлении Беларуси.
Обломки вражеских дронов упали в трех районах Киева, а также в Киевской, Черниговской, Хмельницкой областях.
Также россияне ударили дронами по городу Шостка Сумской области, повреждены объекты инфраструктуры.
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