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В Киеве раздался взрыв, силы ПВО продолжают сбивать дроны

Воскресенье 03 ноября 2024 05:55
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В Киеве раздался взрыв, силы ПВО продолжают сбивать дроны Фото: силы ПВО Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 3 ноября, в Киеве раздался звук взрыва. Силы ПВО продолжат сбивать дроны, которыми россияне пытаются атаковать столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Киевской областной военной администрации (КОВА).

"В Киеве прогремел взрыв, сообщили наши корреспонденты", - говорится в сообщении в 05:45.

Около 12 минут до этого в КОВА предупредили, что атака вражеских беспилотников продолжается. Поэтому силы ПВО и дальше работают по целям.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - подчеркнули в КОВА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:55 сигнал воздушной тревоги продолжается фактически в половине Украины.

В Киеве раздался взрыв, силы ПВО продолжают сбивать дроны

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