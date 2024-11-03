В Киеве раздался взрыв, силы ПВО продолжают сбивать дроны
Утром, 3 ноября, в Киеве раздался звук взрыва. Силы ПВО продолжат сбивать дроны, которыми россияне пытаются атаковать столицу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Киевской областной военной администрации (КОВА).
"В Киеве прогремел взрыв, сообщили наши корреспонденты", - говорится в сообщении в 05:45.
Около 12 минут до этого в КОВА предупредили, что атака вражеских беспилотников продолжается. Поэтому силы ПВО и дальше работают по целям.
"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - подчеркнули в КОВА.
Где объявили тревогу
По состоянию на 05:55 сигнал воздушной тревоги продолжается фактически в половине Украины.
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