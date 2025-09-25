ua en ru
В Киеве не работает "Карточка киевлянина" в метро: что произошло и как долго ждать восстановления

Четверг 25 сентября 2025 12:55
В Киеве не работает "Карточка киевлянина" в метро: что произошло и как долго ждать восстановления Фото: Карточка киевлянина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В столичном метро временно нельзя воспользоваться "Картой киевлянина" для льготного проезда. Причина - установка нового оборудования и программного обеспечения на турникетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Печерскую райгосадминистрацию.

По данным КП "Главный информационно-вычислительный центр", обновление оборудования продлится до 31 декабря 2025 года. В настоящее время многофункциональные электронные карты "Муниципальная карта "Карточка киевлянина" не будут работать для фиксации льготного проезда в метрополитене.

Горожанам, у которых срок действия "Карточки киевлянина" истекает в течение 2025 года, нужно заменить ее на новую. Это можно сделать в отделениях АО "Ощадбанк".

Ранее РБК-Украина писало, что "Карточка киевлянина" дает жителям столицы право на льготы, скидки и доступ к электронным сервисам. Ее могут оформить льготники, зарегистрированные в Киеве, студенты, работники и внутренне перемещенные лица. Получить карту можно в отделениях "Ощадбанка", подав заявление и пакет документов.

Также мы писали, что участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны имеют право на бесплатный проезд в общественном, пригородном и междугородном транспорте. Однако водители частных маршруток иногда отказывают в льготе. Юрист объяснил, какой транспорт доступен бесплатно и куда жаловаться в случае нарушения прав.

