У Києві не працює "Картка киянина" в метро: що сталося і як довго чекати відновлення

Четвер 25 вересня 2025 12:55
Фото: Картка киянина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

У столичному метро тимчасово не можна скористатися "Карткою киянина" для пільгового проїзду. Причина - встановлення нового обладнання та програмного забезпечення на турнікетах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Печерську райдержадміністрацію.

За даними КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр", оновлення обладнання триватиме до 31 грудня 2025 року. На цей час багатофункціональні електронні картки "Муніципальна картка "Картка киянина" не працюватимуть для фіксації пільгового проїзду в метрополітені.

Містянам, у яких термін дії "Картки киянина" спливає протягом 2025 року, потрібно замінити її на нову. Це можна зробити у відділеннях АТ "Ощадбанк".

Раніше РБК-Україна писало, що "Картка киянина" дає мешканцям столиці право на пільги, знижки та доступ до електронних сервісів. Її можуть оформити пільговики, зареєстровані у Києві, студенти, працівники та внутрішньо переміщені особи. Отримати картку можна у відділеннях "Ощадбанку", подавши заяву та пакет документів.

Також ми писали, що учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на безкоштовний проїзд у громадському, приміському та міжміському транспорті. Проте водії приватних маршруток інколи відмовляють у пільзі. Юрист пояснив, який транспорт доступний безкоштовно та куди скаржитися у разі порушення прав.

