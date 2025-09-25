У Києві не працює "Картка киянина" в метро: що сталося і як довго чекати відновлення
У столичному метро тимчасово не можна скористатися "Карткою киянина" для пільгового проїзду. Причина - встановлення нового обладнання та програмного забезпечення на турнікетах.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Печерську райдержадміністрацію.
За даними КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр", оновлення обладнання триватиме до 31 грудня 2025 року. На цей час багатофункціональні електронні картки "Муніципальна картка "Картка киянина" не працюватимуть для фіксації пільгового проїзду в метрополітені.
Містянам, у яких термін дії "Картки киянина" спливає протягом 2025 року, потрібно замінити її на нову. Це можна зробити у відділеннях АТ "Ощадбанк".
Раніше РБК-Україна писало, що "Картка киянина" дає мешканцям столиці право на пільги, знижки та доступ до електронних сервісів. Її можуть оформити пільговики, зареєстровані у Києві, студенти, працівники та внутрішньо переміщені особи. Отримати картку можна у відділеннях "Ощадбанку", подавши заяву та пакет документів.
Також ми писали, що учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на безкоштовний проїзд у громадському, приміському та міжміському транспорті. Проте водії приватних маршруток інколи відмовляють у пільзі. Юрист пояснив, який транспорт доступний безкоштовно та куди скаржитися у разі порушення прав.