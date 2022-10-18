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В Киеве полностью восстановили электроснабжение после обстрелов россиян

Фото: в Киеве полностью восстановили электроснабжение после обстрелов россиян (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Специалисты полностью восстановили электроснабжение для 83 тысяч домохозяйств в Киеве после утренних обстрелов россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

По информации компании, выполнить технические работы и восстановить электроснабжение при помощи резервной схемы питания на время, пока будет восстанавливаться разрушенная из-за обстрела инфраструктура города, удалось за 7 часов. В работах принимали участие 35 специалистов.

"В связи с увеличением нагрузки просим клиентов разумно потреблять электроэнергию и не перегружать электросети - включать энергоемкие приборы поочередно", - отмечают в ДТЭК.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты 18 октября утром обстреляли объекты энергетической инфраструктуры Киева.

В результате атак врага часть столицы осталась без света и воды.

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ДТЭККиевЭлектроэнергияракетный удар