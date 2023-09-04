В Киеве сообщили о якобы минировании всех торговых центров
В Киеве полиции поступило сообщение о том, что все торговые центры в городе якобы заминированы. Сейчас эту информацию проверяют.
Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА в Telegram.
"Полиция столицы получила информацию о минировании всех торгово-развлекательных центров Киева. Полиция отрабатывает собственными силами, подразделения ГСЧС будут привлекаться в случае необходимости", - рассказал начальник КГВА.
Он добавил, что 1 сентября и сегодня, 4 сентября, полиция получала ложные сообщения о минировании всех школ в Киеве. Поэтому местных жителей призвали сохранять спокойствие.
По словам Попко, полиция, спасатели и Служба безопасности Украины принимают все необходимые меры.
"Минирование" школ Киева
Напомним, сегодня, 4 сентября, полиция Киева получила сообщение о "минировании" всех средних школ и колледжей столицы.
Позже выяснилось, что такая информация была ложной.
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