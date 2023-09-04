У Києві повідомили про нібито мінування всіх торгових центрів
У Києві поліції надійшло повідомлення про те, що всі торгові центри у місті нібито заміновані. Наразі цю інформацію перевіряють.
Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА в Telegram.
"Поліція столиці отримала інформацію про мінування всіх торгово-розважальних центрів Києва. Поліція відпрацьовує власними силами, підрозділи ДСНС залучатимуться у разі потреби", - розповів начальник КМВА.
Він додав, що 1 вересня і сьогодні, 4 вересня, поліція отримувала неправдиві повідомлення про мінування всіх шкіл у Києві. Тому мешканців закликали зберігати спокій.
За словами Попка, поліція, рятувальники та Служба безпеки України вживають усі необхідні заходи.
"Мінування" шкіл Києва
Нагадаємо, сьогодні, 4 вересня, поліція Києва отримала повідомлення про "мінування" всіх середніх шкіл та коледжів столиці.
Пізніше з'ясувалося, що така інформація була хибною.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.