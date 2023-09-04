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У Києві повідомили про нібито мінування всіх торгових центрів

Київ, Понеділок 04 вересня 2023 20:13
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У Києві повідомили про нібито мінування всіх торгових центрів Ілюстративне фото: у Києві повідомили про нібито мінування всіх торгових центрів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Києві поліції надійшло повідомлення про те, що всі торгові центри у місті нібито заміновані. Наразі цю інформацію перевіряють.

Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА в Telegram.

"Поліція столиці отримала інформацію про мінування всіх торгово-розважальних центрів Києва. Поліція відпрацьовує власними силами, підрозділи ДСНС залучатимуться у разі потреби", - розповів начальник КМВА.

Він додав, що 1 вересня і сьогодні, 4 вересня, поліція отримувала неправдиві повідомлення про мінування всіх шкіл у Києві. Тому мешканців закликали зберігати спокій.

За словами Попка, поліція, рятувальники та Служба безпеки України вживають усі необхідні заходи.

"Мінування" шкіл Києва

Нагадаємо, сьогодні, 4 вересня, поліція Києва отримала повідомлення про "мінування" всіх середніх шкіл та коледжів столиці.

Пізніше з'ясувалося, що така інформація була хибною.

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