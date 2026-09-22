Россия ударила по резервуарам с топливом в Киеве
Российские оккупанты во вторник, 22 сентября, ударили по резервуарам с топливом в Оболонском районе Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Виталия Кличко.
"В Оболонском районе попадание в резервуары с топливом. Экстренные службы направляются на место", - отметил он.
Обновлено в 18:45
Кличко сообщил, что в Оболонском районе произошло попадание еще по одному адресу - в объект нежилой застройки.
Напомним, в ночь на 22 сентября российские оккупанты совершили массированную атаку на Украину, применив ракеты и беспилотники. Силы ПВО уничтожили и подавили 186 воздушных целей.
Отметим, что этой ночью под ударом оказался Броварской район Киевской области. В результате атаки загорелись складские и хозяйственные здания, также были повреждены частные дома и автомобили.
Кроме того, в ночь на 22 сентября российские войска атаковали Киев ударными дронами. Из-за вражеских обстрелов поврежден жилой дом, есть пострадавшие.