В Киеве из-за атаки РФ повреждена пятиэтажка и есть пострадавшие (фото)

По данным спасателей, последствия ночной атаки зафиксированы в двух районах Киева – Днепровском и Дарницком.

В частности, в Днепровском враг попал в жилую пятиэтажку, в результате чего произошло возгорание в подвальном помещении разрушение на 1 этаже, а также поврежден фасад.

"Пожар ликвидировали. Спасатели спасли 15 человек. 4 человека пострадали, из них 3 госпитализированы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Дарницком районе на территории частного жилого дома горело дерево.